Вашингтон, 11 декабря, 2015, 07:31 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (ИГ — организация запрещена в РФ) заработали на продажах контрабандной нефти $500 млн. Об этом заявил представитель Минфина США Адам Шубин, выступая в институте Chatham House в Лондоне, сообщает Reuters.

moviespix.com Нефтяная вышка

Часть нефти, добываемой ИГ, остается на территориях, контролируемых ИГ, часть — доходит до сирийских курдов, и еще одна часть поставляется Турции, добавил он. Шубин также отметил, что ежемесячные доходы ИГ от продажи нефти составляют $40 млн.

Представитель ведомства, курирующий финансовую разведку, отметил, что ИГ за время существования награбила до $1,5 млрд. Треть этой суммы приходится на нелегальный нефтетрафик, остальное — захвачено в банках Сирии и Ирака.

По его словам, пресечь финансирование террористов можно только разрушив их инфраструктуру, а также перекрыв границу с Турцией.

«Мы ожидаем, что турки сделают больше для укрепления безопасности границы с Сирией и Ираком, что принесло бы большие дивиденды», — цитирует его Daily Mail.

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