Владивосток, 11 декабря, 2015, 07:36 — ИА Регнум. Бюджет Приморского края в 2015 году недосчитался весомой суммы налоговых доходов. Снижение показателя составило почти 3 миллиарда рублей. Председатель контрольно-счетной палаты региона Дмитрий Виноградов вину за сокращение налоговой базы возложил на краевые департаменты, которые проигнорировали возложенные на них полномочия, сообщает корреспондент ИА REGNUM

global-transport.ru Порт Владивосток

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Согласно информации контрольно-счетной палаты, снижение по налоговым доходам в бюджете Приморья за 2015 год составит 2,980 миллиарда рублей. Такое резкое сокращение показателя обусловлено рядом причин: сократилась численность сотрудников органов МВД, ФСБ, ФСИН и МЧС России. Это привело к тому, что произошло снижение темпов роста среднемесячной номинальной начисленной зарплаты.

Вместе с тем на спад пошли объемы реализации алкогольной продукции, а также нефтепродуктов. Напротив, на итоговые данные повлияло и увеличение социальных, имущественных вычетов физических лиц.

Наиболее серьезные сокращения пришлись на уменьшение поступлений по налогу на доходы физических лиц: 1,6 миллиарда рублей, налог на имущество организаций — 1,1 миллиард рублей. Снижение объемов реализации алкоголя и нефтепродуктов нанесло урон бюджету Приморья в размере 608 миллионов рублей. Запоздалое открытие игорной зоны «Приморье» — минус еще 77 миллионов рублей.

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«Данная корректировка — своего рода работа над ошибками. Ряд департаментов не справился с возложенными на них полномочиями по исполнению бюджета», — обозначил Дмитрий Виноградов.

Главный аудитор Приморского края предложил ввести систему дисциплинарной ответственности и меры стимулирования в зависимости от итогов исполнения главного финансового документа.

Таким образом, к рассмотрению депутатов регионального Законодательного собрания был представлен следующий проект бюджета: доходы — 82,7 миллиарда рублей (снижение на 2 миллиарда рублей), расходы — 88,3 миллиарда рублей (снижение на 1,6 миллиарда рублей), дефицит казны — 5,6 миллиарда рублей (увеличение показателя на 356 миллионов рублей).

В профильном комитете корректировка главного финансового документа Приморья за 2015 год с увеличенным показателем дефицита была одобрена в трех чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы казны Приморья предусмотрены в размере 78,2 миллиарда рублей (налоговые поступления — 64,8 миллиарда, безвозмездные — 14,4 миллиарда), расходы прописаны в объеме 82,9 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 3,7 миллиарда рублей. Парламентарий Владимир Беспалов уже предрек значительное ухудшение благосостояния населения Приморья в 2016 году. В частности, удар придется на здравоохранение, образование, соцзащиту населения и развитие туризма.