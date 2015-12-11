Вашингтон, 11 декабря, 2015, 05:32 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» имеет в своём распоряжении специальное оборудование, предназначенное для изготовления паспортов. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на доклад одного из подразделений Министерства национальной безопасности США.

centour.ru Паспорт

По сведениям американских спецслужб, технику для изготовления документов боевики могли получить около полутора лет назад, после захвата сирийских городов Дейр-эз-Зор и Ракка. Отмечается, что паспорта изготавливаются профессионально и выглядят, как подлинные.

Как следует из доклада, некоторые сирийцы с паспортами, выданными на территории, подконтрольной «Исламскому государству», с большой вероятностью могли проникнуть и на территорию США. Известно, что по таким же документам в Европу прибыли боевики, устроившие теракты в Париже 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава отдела проверки документов в Миграционной службе Швеции Ян Вестмарк заявил, что шведские власти сомневаются в подлинности сирийских паспортов, с которыми беженцы прибывают в королевство. В шведском миграционном ведомстве обсуждают, как работать с мигрантами, имеющими сирийские паспорта.

Тогда же отмечалось, что с аналогичной проблемой столкнулись миграционные власти других европейских стран.