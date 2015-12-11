Вашингтон, 11 декабря, 2015, 04:47 — ИА Регнум. Здание Совета по американо-исламским отношениям в Вашингтоне эвакуировали после того, как на его адрес поступил конверт с неизвестным веществом. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Instagram.

advance.net Здание Совета по американо-исламским отношениям в Вашингтоне

Информацию об инциденте также подтвердил изданию The Washingon Post официальный представитель организации Ибрагим Хупер. По его словам, пришедший на почту конверт раскрыл один из сотрудников, после чего из него посыпался порошок.

После этого все находящиеся внутри здания были эвакуированы, а несколько человек, находившиеся в помещении, где вскрыли конверт, отправлены на карантин.

Представитель организации подчеркнул, что, по предварительным данным, содержавшееся в конверте вещество не представляет никакой опасности. Вместе с тем, сообщается, что ФБР займётся дальнейшим исследованием.

Никаких подробностей о том, содержались ли на конверте какие-либо надписи и откуда он мог быть отправлен, на данный момент не приводится.