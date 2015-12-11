Вашингтон, 11 декабря, 2015, 04:26 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США одобрил резолюцию о продлении временного финансирования федеральных министерств и ведомств до 16 декабря, передаёт агентство Reuters.

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Ожидается, что в течение этого времени американские законодатели продолжат согласование расходной части бюджета США на 2016 финансовый год, который уже начался с 1 октября.

Сообщается, что резолюция была принята Сенатом по упрощённой процедуре, без поимённого голосования. Теперь принять документ в срок до полуночи 11 декабря должна Палата представителей.

Принятие резолюции необходимо, чтобы избежать временного прекращения работы правительства в связи с недостатком финансирования. Аналогичный документ уже был принят 1 октября, он предусматривал временное финансирование ведомств до 11 декабря. Однако в отведённый срок проект бюджета на 2016 год так и не был согласован.

Между представителями Демократической и Республиканской партий сохраняются разногласия по таким вопросам, как налогообложение, охрана окружающей среды и проблема с беженцами из Сирии.