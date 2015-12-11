Вашингтон, 11 декабря, 2015, 03:59 — ИА Регнум. В результате авиаударов международной коалиции во главе с США в ноябре этого года были уничтожены трое лидеров террористической группировки «Исламское государство». Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Пентагона Стив Уоррен, передает Reuters.

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По его словам, один из уничтоженных боевиков занимал в группировке должность «министра финансов», а ещё один отвечал за поборы с местного населения, которые являются одной из существенных статей доходов «Исламского государства».

Третий боевик, как сообщается, также занимал высокий руководящий пост в группировке, однако других подробностей о нём не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря американские законодатели внесли на рассмотрение в Конгресс проект закона, дающего право президенту США на использование вооружённых сил страны в боевой операции против боевиков «Исламского государства», которая была начата уже более года назад.