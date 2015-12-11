Пентагон заявил о ликвидации трёх лидеров «Исламского государства»
Вашингтон, 11 декабря, 2015, 03:59 — ИА Регнум. В результате авиаударов международной коалиции во главе с США в ноябре этого года были уничтожены трое лидеров террористической группировки «Исламское государство». Об этом 10 декабря заявил официальный представитель Пентагона Стив Уоррен, передает Reuters.
По его словам, один из уничтоженных боевиков занимал в группировке должность «министра финансов», а ещё один отвечал за поборы с местного населения, которые являются одной из существенных статей доходов «Исламского государства».
Третий боевик, как сообщается, также занимал высокий руководящий пост в группировке, однако других подробностей о нём не приводится.
Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря американские законодатели внесли на рассмотрение в Конгресс проект закона, дающего право президенту США на использование вооружённых сил страны в боевой операции против боевиков «Исламского государства», которая была начата уже более года назад.