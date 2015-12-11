Вашингтон, 11 декабря, 2015, 03:34 — ИА Регнум. Американские законодатели 10 декабря внесли на рассмотрение в Конгресс проект закона, дающего право президенту США на использование вооружённых сил страны в борьбе против террористической группировки «Исламское государство», передаёт агентство Reuters.

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В качестве цели законопроекта называется предоставление администрации президента Барака Обамы официального разрешения со стороны законодательной власти на проведения начатой уже более года назад боевой операции против боевиков «Исламского государства».

Отмечается, что инициатива имеет единодушную поддержку как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов, и Конгресс может одобрить документ уже в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, Барак Обама, выступая 7 декабря с обращением к нации, посвящённом вопросам безопасности и борьбе с терроризмом, призвал Конгресс санкционировать дальнейшее использование военной силы в борьбе против «Исламского государства». Тем самым, по его словам, законодатели смогут «продемонстрировать, что американский народ един и привержен борьбе с терроризмом».

В прошлом году Белый дом направлял законодателям схожую инициативу, однако она была подвергнута резкой критике. Операция против «Исламского государства» была начата без согласования с Конгрессом — на основании разрешения на применение военной силы против террористов, которое было принято американскими законодателями после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.