Якутск, 11 декабря, 2015, 03:02 — ИА Регнум. Население еще нескольких территорий Якутии обратилось в парламент с просьбой полностью запретить в их населенных пунктах продажу алкогольной продукции. Один за другим наслеги полностью отказываются от алкоголя по собственной инициативе. Региональные власти приветствуют и всячески поддерживают такую инициативу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Наслеги Якутии просят запретить продажу алкоголя

В парламенте Якутии в ходе заседания постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры под председательством Виктора Фёдорова, состоявшегося 9 декабря 2015 года, рассмотрен ряд проектов законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории населённых пунктов.

Представляя законодательные инициативы наслежных Советов депутатов главы ряда наслегов Якутии отметили, что вносимые законопроекты разработаны в целях снижения числа потенциальных и реальных потребителей алкоголя, укрепления института семьи, пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения и молодёжи, для предупреждения совершения преступлений и установления благоприятной социальной обстановки на территории населённых пунктов.

Так, выступая с докладом о проекте закона «О полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории села Телиги муниципального образования «Нахаринский 1-ый наслег» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия)» глава наслега Михаил Денисов сообщил, что согласно Уставу муниципального образования, был проведён опрос взрослого населения, в котором приняли участие 56% взрослого населения. Все опрошенные высказались за полный запрет розничной продажи алкогольной продукции. Вопрос был рассмотрен на сессии наслежного Совета, депутаты единогласно поддержали мнение жителей наслега и приняли решение обратиться в Государственное Собрание (Ил Тумэн) с соответствующей законодательной инициативой.

С такими же законодательными инициативами выступили главы Хамагаттинского наслега Намского улуса, муниципального образования сельского поселения «Уолбутский наслег» Абыйского улуса,

Заместитель главы Борогонского наслега Усть-Алданского улуса Албан Стрекаловский предлагает запретить розничную продажу алкогольной продукции сразу в трёх сёлах — Ары-Тит, Элясин и Тумул. По его словам, Борогонский наслег с 2010 года имеет статус опорного центра ЗОЖ. «В 2012 году всеобщим голосованием жителей на сходе граждан на территории МО «Борогонский наслег» запрещена продажа алкогольной продукции, что одобрено решением наслежного Совета. С присвоением статуса опорного центра здорового образа жизни ведётся целенаправленная работа с местным населением по пропаганде ЗОЖ, повышается общественная активность населения, организуются спортивные соревнования между микрорайонами-түөлбэ, проводятся безалкогольные свадьбы и юбилеи», — сказал заместитель главы. Кроме того, снизился уровень преступности, а также в последние годы сокращается количество общей заболеваемости.

Заместитель главы Жулейского наслега Таттинского улуса Фёдор Павлов рассказал, что в селе Туора-Кюёль в настоящее время нет магазина, реализующего алкогольную продукцию. Жители наслега стали больше посещать спортивный зал, в этом году по итогам комплексной спартакиады наслег занял первое место в своей группе. 20 октября 2015 года состоялся сход населения, на котором 100% присутствовавших проголосовали за запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории села Туора-Кюёль», — сообщил он.

Основываясь положениями части 5 статьи 16 федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и частью 4 статьи 2 республиканского закона «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» в 2015 году парламент Якутии принял три закона о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях трех наслегов. Теперь полномочия муниципалитетов расширены в сфере борьбы с пьянством и алкоголизмом, в связи с чем, продолжают поступать подобные законодательные инициативы от наслежных Советов муниципальных образований.

Кроме того, Якутия приняла закон «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)», согласно которому на территории республики не допускается розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков: лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним); в детских, образовательных и медицинских организациях; в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей, подростков и молодежи; на всех видах транспорта общего пользования.

Логическим продолжением данного закона явилось принятие закона «Об установлении запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Саха (Якутия)». Тонизирующие напитки имеют яркую упаковку, содержат привлекательную молодежную символику. Они постоянно увеличивают свою аудиторию среди подрастающего поколения. Все энергетические напитки в своей основе содержат кофеин, суточная норма потребления которого составляет 50 мг. Кто даст гарантию того, что ребенок употребит в день всего лишь одну банку?! При смешивании «энергетика» с алкоголем получается «гремучая» смесь, которая может вызвать сильнейшую интоксикацию организма, вплоть до летального исхода подростков.

Подобные законы приняты в более чем 30 регионах Российской Федерации, в том числе Чеченской Республике, Красноярском крае, Московской области и т.д. К сожалению, на федеральном уровне такие законы отсутствуют, хотя их актуальность не вызывает сомнений. Законы, запрещающие употребление энергетических напитков уже приняты во многих странах: Тайване, Швейцарии, Германии и др.

В ходе обсуждения законопроектов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территории муниципальных образований на пленарном заседании парламента спикер Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков предложил Министерству по делам молодежи и семейной политики Республики Саха (Якутия), Министерству образования Республики Саха (Якутия) и Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) поддержать субъекты, которые принимают на себя обязательства регулировать продажу винно-водочных изделий, чтобы это закреплялось не только запретительными мерами, но и методами воспитательного, агитационного воздействия. «Это вопрос очень серьезный, принципиально важный для нашей республики, и поэтому здесь одними запретительными мерами мы не обойдемся. Без общественности, без вмешательства других структур расширить это движение будет достаточно сложно», — отметил Александр Николаевич.

Рассмотренные на заседании постоянного комитета законопроекты о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях населённых пунктов Якутии внесены в повестку двадцатого (очередного) пленарного заседания Ил Тумэна, которое состоится 17−18 декабря 2015 года.