Вашингтон, 11 декабря, 2015, 02:57 — ИА Регнум. США провели успешный запуск предназначенных для НАТО ракет-перехватчиков наземной системы ПРО Aegis Ashore, сообщается на официальном сайте Агентства по противоракетной обороне Минобороны США.

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В ходе испытаний самолёт C-17 запустил учебную баллистическую ракету средней дальности над океаном к юго-западу от Гавайских островов. Цель была обнаружена радаром AN/TPY-2 и её параметры были переданы на систему, после чего учебная ракета была успешно поражена противоракетой SM-3 Block IB.

Комплексы Aegis Ashore представляют собой наземный вариант системы ПРО Aegis, которая будет установлена на эсминцы американских ВМС. До конца 2015 года Пентагон планирует разместить Aegis Ashore в Румынии.