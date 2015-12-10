Даугавпилс, Латвия, 11 декабря, 2015, 02:32 — ИА Регнум. В Даугавпилсе 10−11 декабря проходит заседание Белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Белорусско-латвийского совета делового сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии

Члены межправкомиссии обсуждают состояние и перспективы развития двусторонних контактов в сферах транспорта, транзита и логистики, сельского и лесного хозяйства, пищевой промышленности, связи и информационно-коммуникационных технологий, науки, техники и образования, межрегионального сотрудничества. На рассмотрение вынесены также вопросы сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и расширения взаимодействия между транспортными ведомствами.

Председателем белорусской части комиссии является министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, латвийской части — министр земледелия Янис Дуклавс. В переговорах принимает участие замминистра иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов, сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Латвии покровительствуют прозападной оппозиции в Белоруссии, открыто призывающей к свержению Александра Лукашенко и разрыву союзных отношений с Россией. МИД Белоруссии неоднократно отмечал проявления неонацизма в Латвии и критиковал состояние демократии в Прибалтике в ежегодных обзорах прав человека в отдельных странах.

Важной статьёй белорусско-латвийского экономического сотрудничества является транзит через латвийские порты грузов России и Белоруссии. По итогам 2014 года товарооборот между Белоруссией и Латвией составил $654 млн, оборот услуг составил $194 млн.