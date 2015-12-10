Тирасполь, 11 декабря, 2015, 02:23 — ИА Регнум. «Увеличения группировки войск Вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем нет», — заявил в эфире Первого приднестровского телеканала начальник главного штаба вооруженных сил ПМР Олег Гоменюк, комментируя заявления Петра Порошенко о том, что Украина наращивает военное присутствие на границе с Приднестровьем и Крымом.

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«Мы постоянно изучаем обстановку, контролируем ее. Как она была, та группировка войск, которая до заявления президента Украины, так она и осталась на сей момент», — сказал Гоменюк.

Он напомнил, что украинское руководство и ранее неоднократно высказывалось в подобном духе. «Говорили они о каких-то перемещениях, о каких-то увеличениях, наращивании группировок. Были раньше и абсурдные заявления о том, что наши танки в Одессе, и на границе сконцентрированы наши войска, и российские десантники появлялись. Это связано с желанием Украины показать всему миру, что от Приднестровья исходит угроза. Мы с вами знаем, что это не так», — подчеркнул Олег Гоменюк.

Секретарь Совета безопасности Приднестровья Владислав Финагин в свою очередь отметил, что у Украины есть несколько причин, по которым она «анонсировала военное присутствие на границе Крыма и Приднестровья». «Политическая причина — это понятно, почему Крым и Приднестровье. Приднестровье — это в очередной раз пощекотать нервы России. В очередной раз припугнуть нас. Это уже не первый раз, на протяжении полутора лет это происходит», — сказал Финагин.

«С другой стороны — я так предполагаю, на Донбассе установилось перемирие или как там говорят — «хрупкий мир», — продолжил он. — Десятки тысяч военных и сотни единиц техники дислоцируются сейчас на месте соприкосновения вчерашних боев. Они размещены в городах, поселках, селах, прилегающих к линии фронта, и я думаю, что мирным жителям очень это не нравится. Там такой состав, который далеко не лояльно относится к действующей власти. И в то же время мир, хоть и хрупкий. Нужно объявлять демилитаризацию и частично сокращать вооруженные силы. Украинские власти, естественно, на это пойти не могут, так как их тут же обвинят в предательстве, сговоре. Поэтому не исключено, что некоторые части, которые не отличаются хорошей организацией и высокой дисциплиной, решили разместить их в различных областях Украины, то есть провести тем самым тихую демобилизацию».

Первый замминистра иностранных дел ПМР Игорь Шорников со своей стороны отметил, что между украинскими дипломатами и внешнеполитическим ведомством Приднестровья налажена «достаточно устойчивая прямая связь». Кроме того, сказал Шорников, если у украинских дипломатов есть подозрения насчет Приднестровья, то они могут получить достоверную информацию, приехав в ПМР.

«Стоит напомнить, что украинские наблюдатели участвуют в миротворческой операции — это 10 офицеров, которые работают здесь на протяжении многих лет и мониторят ситуацию, в том числе в сфере безопасности. Поэтому мы можем констатировать, что руководство Украины достаточно хорошо осведомлено о том, что Приднестровье не может представлять никакой угрозы для Украины», — подвел итог Игорь Шорников.