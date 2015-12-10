Москва, 11 декабря, 2015, 01:57 — ИА Регнум. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов направил на рассмотрение в Госдуму проект закона об обязательном участии кандидатов в дебатах в ходе муниципальных предвыборных кампаний, выборов заксобраний и губернаторов, а также выборов в Госдуму.

logoprint.kiev.ua/ Свисток

Как сообщил Неверов «Газете.ru», предлагаемые поправки обязывают кандидатов участвовать в дебатах лично, тогда как действующее законодательство этого не требует. Ввести в действие новые законодательные нормы предполагается уже в 2016 году.

Согласно законопроекту, требования об обязательном участии в дебатах не будут распространяться на кандидатов на президентский пост. Как пояснил депутат, вопрос законодательства о выборах президента на сегодняшний день мало актуален. По его мнению, сперва следует посмотреть, как новые нормы будут работать на предстоящих выборах в Государственную думу.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о введении обязательного участия кандидатов в предвыборных дебатах ранее поднимался уже неоднократно. В частности, схожий законопроект в 2013 году готовили депутаты от ЛДПР.

Либерал-демократы предлагали «сделать дебаты обязательными, по крайней мере для лидеров списков кандидатов».

Напомним, что выборы в Государственную думу VII созыва должны состояться в Единый день голосования 18 сентября 2016 года.