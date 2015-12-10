Литл-Рок, США, 11 декабря, 2015, 00:30 — ИА Регнум. Неизвестный устроил стрельбу на территории университета в американском городе Джонсборо, в штате Арканзас, передаёт агентство Reuters.

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По сообщениям СМИ, мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум на въезде на территорию университета. В учебном заведении была объявлена тревога.

Прибывшие на место полицейские смогли окружить злоумышленника, после чего он был задержан. По данным правоохранителей, никто в результате инцидента не пострадал.