Тель-Тамр, Сирия, 11 декабря, 2015, 00:02 — ИА Регнум. Стали известны подробности тройного теракта в сирийском городе Телль-Тамер на северо-востоке страны. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает телеканал «Аль-Маядин».

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Сообщается, что террористы из группировки «Исламское государство» устроили сегодня серию взрывов в христианском городе Телль-Тамер на северо-востоке Сирии.

В результате терактов имеются убитые и раненые среди мирных жителей и бойцов сил самообороны, которые состоят в этом регионе из курдов и ассирийцев. Больше всего пострадавших поступило с рыночной площади Сук-эль-Джумля. Взорван также заминированный автомобиль у полевого госпиталя на улице Тишрин.

Город Телль-Тамер расположен в долине реки Хабур в сирийской провинции Хасеке. В феврале этого года боевики ИГ захватили этом районе свыше 200 заложников из числа местных христиан и увели их на свою базу в Джебель-Абдельазиз.

Исламисты взорвали в Телль-Тамер пять христианских церквей. Большая часть жителей бежала в административный центр Хасеке (612 км от Дамаска).

Осенью этого года отряды самообороны смогли освободить регион от отрядов ИГ. В середине сентября в освобожденном Телль-Тамере уже были совершены теракты. Тогда погибли 39 человек, число раненых превысило 100 человек.