Москва, 10 декабря, 2015, 22:26 — ИА Регнум. На Тушинском машиностроительном заводе в Москве вспыхнул большой пожар. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает LifeNews со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Пожарный шланг

Сообщается, что огонь полыхает на площади в 15 000 квадратных метров. В зоне возгорания произошло обрушение части здания.

К горящему заводскому комплексу стянуты дополнительные пожарные расчеты и спасатели. Пожару присвоена высокая категория опасности.

Сообщения о жертвах или пострадавших пока не поступали.