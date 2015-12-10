Буэнос-Айрес, 10 декабря, 2015, 21:08 — ИА Регнум. 10 декабря Маурисио Макри официально вступил в должность президента Аргентины. Кристина Киршнер на инаугурацию не явилась, и накануне подвергла резкой критике будущее правительство страны, сообщает Telam. На церемонию не пришел и ряд депутатов из партии «Фронт за победу».

Gino Lucas Turra Президентский дворец «Каса Росада» в Буэнос-Айресе, Аргентина

Кроме этого, возникла конфликтная ситуация между Маурисио Макри и Кристиной Киршнер по поводу места прохождения инаугурации. Маурисио Макри настоял, чтобы церемония проходила в президентском дворце «Каса Росада» после присяги в конгрессе. Кристина Киршнер была против такого варианта и хотела, чтобы инаугурация проходила только в здании парламента страны, комментирует La Nacion.

Отметим, что Маурисио Макри выиграл президентские выборы с минимальным разрывом. Аргентинское общество расколото. И самой сложной задачей для нового президента станет преодоление социального конфликта между сторонниками неолиберальной модели развития страны и продолжения реформ, которые начали супруги Киршнеры.

Что касается внешнеполитического курса, то после предвыборных заявлений Маурисио Макри о возможном пересмотре российско-аргентинских соглашений либо отказе от них, никаких новых резких высказываний в адрес России сделано не было. Маурисио Макри говорит о том, что намерен дружить со всеми странами, исходить из прагматичного подхода к развитию внешнеэкономических связей. Очевидно, что в ближайшее время внешнеполитические планы нового президента Аргентины станут более понятными.