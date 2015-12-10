Цюрих, Швейцария, 10 декабря, 2015, 20:30 — ИА Регнум. Бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский прокомментировал проверку своих высказываний на экстремизм. Сегодня, 10 декабря, пресс-секретарь Ходорковского Ольга Писпанен подчеркнула, что речь шла о ненасильственной смене режима в России. Она отметила, что Ходорковский — не убийца.

ТАСС Митинг на Болотной площади. 4 февраля 2012 года

«Ходорковский говорил о ненасильственном, демократическом способе смены режима, конечно же. Михаил Борисович не убийца — как бы ни пытались его таковым выставить», — заявила Писпанен.

При этом она не стала оспаривать решение Генпрокуратуры РФ направить материалы исследования высказываний Ходорковского о революции в России в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. «В их правовом поле, наверное, это похоже на экстремизм», — пояснила Писпанен. Сама она считает, что высказывания её шефа о революции нельзя считать экстремистскими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ходорковский вызван на допрос в Москву 11 декабря в рамках расследования уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. При этом сам Ходорковский, который находится в Цюрихе, заявил, что в Москву не поедет, а будет просить политического убежища в Великобритании или другой стране.