Калининград, 10 декабря, 2015, 20:08 — ИА Регнум. Руководители иностранных консульских учреждений в Калининграде, прибывшие на предновогодний приём губернатора, смогли оценить вкус импортозамещения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, глава области Николай Цуканов вручил корзины с продукцией только калининградских производителей дипломатам из Белоруссии, Таджикистана, Германии, Литвы, Польши, Латвии, Хорватии, Греции.

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«Это стало доброй традицией, встречаться с вами перед Новым годом и Рождеством, чтобы подвести итоги года уходящего и поделиться планами на будущее», — сказал губернатор.

«Самая ёмкая составляющая программы — мероприятия по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году», — сказал Цуканов, отметив, что на этой неделе состоялось подписание контракта на строительство стадиона в Калининграде.

Также глава региона сообщил, что в 2016 году Калининградской области исполнится 70 лет и пригласил всех присутствующих принять участие в этом юбилее. Губернатор подчеркнул, что правительство Калининградской области намерено серьезно и активно укреплять и расширять сотрудничество со всеми партнерами, используя и развивая потенциал доброжелательства и климат доверия.

ИА REGNUM утоняет, что среди значимых международных событий 2015 года — традиционный выезд калининградской делегации с байкерами в польский город Бранево для возложения цветов на мемориальное захоронение советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В октябре в Калининграде успешно прошли Дни культуры Гомельской области, подписан план совместных мероприятий на 2015 — 2017 годы с Гродненским облисполкомом Белоруссии. В октябре в регионе состоялись ставшие уже традиционными XII российско-германские Дни экологии.