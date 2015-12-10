Багдад, 10 декабря, 2015, 19:56 — ИА Регнум. Иракские информационные агентства сегодня, 10 декабря, сообщают, что на днях сенатор США из штата Арзиона от Республиканской партии Джон Маккейн сообщил руководству Ирака о намерении Вашингтона разместить на приграничных территориях на западе Ирака до 100 тысяч военнослужащих.

The U.S. Army Солдаты армии США на учениях

Уточняется, что из этих 100 тысяч солдат и офицеров, 10 тысяч будут из армии США, а остальные 90 тыс. из вооруженных сил Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Иордании.

Информагентства указывают, что Маккейн заявил об этом 27 ноября на встрече с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади с в совместном американо-иракском оперативном штабе в Багдаде. При этом уточняется, что аль-Абади был крайне удивлен таким планом военного вторжения. На что Маккейн ответил ему: «Всё уже решено».

Напомним, на данный момент на территории Ирака официально находятся порядка 3 тысяч американских военнослужащих, ещё 50 спецназовцев расположились на севере Сирии близ турецкой границы.

Стоит отметить, что Маккейн, будучи главой комитета по делам вооруженных сил Сената США, уже не раз заявлял о необходимости ввести наземный контингент в Ирак для проведения широкомасштабной наземной операции.

Никаких официальных подтверждений этой информации со стороны США пока не последовало.