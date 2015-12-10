Москва, 10 декабря, 2015, 19:44 — ИА Регнум. США, Саудовская Аравия и Турция не позволят Асаду остаться на посту президента Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 декабря в ходе круглого стола на тему «Антироссийский выпад Турции: причины и возможные последствия» заявил председатель РОО «Талышская диаспора» Исмаил Шабанов.

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«Думаю, у правительства России есть больше информации, чем у нас. Но где гарантия, что если убрать Башара Асада, будет мир в регионе? Если Асад победит, в арабском мире появится Абдул Насир. Сохранить Асада очень сложно: США и Саудовская Аравия с Турцией никогда не позволят остаться сильному лидеру в арабском мире», — сказал Шабанов.

По его словам, множество центров ДАИШ (ИГИЛ) уже есть в СНГ: «При этом руководят ими спецслужбы стран СНГ. Украина — это тоже звено одной цепи окружения России. Если Россия сегодня не начнёт жёстко действовать, число врагов увеличится. Когда Россия показала свою армию и решимость, у нас появилось больше друзей. Та же Франция год назад отказалась продавать «Мистрали», а сегодня хочет коалиции. Сегодня президент России Владимир Путин является в мире одним из лидеров и вершит судьбы мира. Думаю, у него это получится».

Напомним, многие эксперты неоднократно высказывали опасения относительно внедрения террористов из ИГИЛ на территорию СНГ. По их словам, особую опасность представляет центральноазиатский регион. Вместе с тем, они отмечают и возросшую активность российских спецслужб, неоднократно пресекавших деятельность подпольных террористических организаций в РФ.