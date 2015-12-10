Москва, 10 декабря, 2015, 19:39 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Следственный комитет России материалы проверки высказывания Михаила Ходорковского. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

utro.ru Михаил Ходорковский

Напомним, в интернете появилась видеозапись пресс-конференции Ходорковского в швейцарском офисе общественного движения «Открытая Россия». На пресс-конференции Ходорковский публично призвал к смене власти в Российской Федерации путем революции. Эта видеозапись и послужила поводом для проверки.

В ходе пресс-конференции Ходорковский также сделал ложные заявления о репрессивности и противоправности действующего законодательства, нелегитимности парламента, незаконности выборов президента России и зависимости судов. Также Ходорковский предложил саботировать законы.

В генпрокуратуре подчеркнули, что действия Ходорковского носят экстремистский характер и требуют проведения процессуальной проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, поскольку они содержат признаки публичных призывов к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации.

Материалы направлены в Следственный комитет, где будет принято решение о возбуждении уголовного дела или его отсутствии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ходорковский вызван на допрос в Москву 11 декабря в рамках расследования уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. При этом сам Ходорковский, который находится в Цюрихе, заявил, что в Москву не поедет, а будет просить политического убежища в Великобритании или другой стране.