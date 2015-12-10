Санкт-Петербург, 10 декабря, 2015, 19:26 — ИА Регнум. В компании «Евростиль», которая произвела разделочные доски, на которых изображен президент США Барак Хусейн Обама в компании приматов, объяснила, как такое могло произойти. Комментарий дал сегодня, 10 декабря, в эфире РСН коммерческий директор «Евростиля» Кирилл Науменко.

Представитель «Евростиля» рассказал, что они просто печатали на разделочные доски картинки из интернета с обезьянами, так как будущий 2016 год — год обезьяны.

«Это не какой-то спецзаказ, а просто доски с обезьянами. Набираете в «Яндексе» «прикольные обезьянки», выплывают такие картинки. Но на досках нигде не написано, что это Обама», — пояснил Науменко.

«Это просто доска с обезьянками, и все», — подчеркнул коммерческий директор «Евростиля». При этом он добавил, что продукция не подвергалась контролю, а была «просто напечатана».

Напомним, чуть ли не международный скандал вызвали разделочные доски, появившиеся в одном из супермаркетов сети «Бахетли» в Татарстане. На досках изображен якобы президент США Барак Хусейн Обама в компании приматов.

Сперва о досках сообщил портал «Казанский репортер», затем информация распространилась и дошла до посольства США. Свое возмущение этими досками выразил пресс-секретарь посольства США в России Уильям Стивенс. Он назвал это «проявлением расизма на прилавках российских магазинов».

В сети «Бахетле», владельцем которой является депутат госсовета Татарстана Муслим Латыпов, поспешили извиниться и убрать доски из ассортимента. При этом в «Бахетле» заявили, что понятия не имели о картинках на досках, а просто закупили их в московской фирме ООО «Классик-посуда». Производителем досок является петербургское ООО «Евростиль».