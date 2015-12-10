Киев, 10 декабря, 2015, 19:06 — ИА Регнум. Вице-президент США Джо Байден отрицает обвинения СМИ в причастности своего сына Хантера к коррупционным схемам на Украине. Об этом сам Байден заявил журналистам Bloomberg

Темная личность

По словам Байдена он не сомневается в честности своего сына и все обвинения его в коррупции считает необоснованными.

«У меня нет никаких сомнений относительно моего сына. … никто не поднимал этот вопрос со мной на Украине и никто из тех, с кем я встречался, не сомневается в моем отвращении к коррупции и никто не сомневается, что у меня нет никакого интереса ни в одном предприятии» — сказал Байден.

Политик подчеркнул, что не разговаривает с сыном о работе, но тот, как и покойный старший сын ранее, с детства усвоили правило — никакими действиями он не должен скомпрометировать отца.

«Они все знают правила: ты никогда, никогда, никогда, даже косвенно не можешь поставить меня в компрометирующую ситуацию», — сказал Байден.

Напомним, ранее американское издание The New York Times сообщило о том, что сын вице-президента США Хантер Байден замешан в коррупционных схемах с участием компании Burisma Holdings. Байден-младший входит в состав директоров компании. Ранее вице-президент США Джо Байден заявил, что Украина — одна из самых коррумпированных стран мира. «Я никогда не рассказываю людям из других стран, что они должны делать, но вы не можете назвать ни одной демократии в мире, где процветает раковая опухоль коррупции. Вы не можете найти ни одну такую страну» — сказал Байден