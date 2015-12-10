Тамбов, 10 декабря, 2015, 19:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2015 году значительно снизились инвестиционные риски и вырос инвестиционный потенциал, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации со ссылкой на данные исследований, подготовленных для издания «Коммерсантъ» рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).

Как утверждает «Ъ», данные этого выпуска рейтинга инвестиционной привлекательности регионов «свидетельствует об ускорении роста всех видов инвестиционных рисков». Однако на общем фоне становятся особенно выигрышными позиции Тамбовской области. Так, в рейтинге «Инвестиционные риски российских регионов в 2015 году» область заняла третье место, тогда как в 2014-м у нее было седьмое. Это говорит о том, что вложения на территории этого региона являются наиболее безопасными и практически безрисковыми, что является положительным сигналом для потенциальных инвесторов, считают эксперты. Более высокие места в рейтинге заняли Краснодарский край и Липецкая область.

В рейтинге «Инвестиционный потенциал российских регионов в 2015 году» Тамбовская область переместилась на два пункта, с 52-го на 50-е место. И у нее есть благоприятные перспективы. По данным «Ъ», «в среднесрочной перспективе основными претендентами на роль главных драйверов экономического роста являются развитие агропромышленного комплекса и оборонной промышленности». И именно эти отрасли производственного сектора экономики наиболее успешно развиваются на территории Тамбовской области.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленный агентством RAEX, традиционно строится на основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минфина, Банка России, Минсвязи, МВД и Минприроды. «Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, риск — какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе. Вклад каждого частного риска или потенциала в итоговый индикатор оценивается на основе анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ», — информирует издание.