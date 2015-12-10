Донецк, 10 декабря, 2015, 19:05 — ИА Регнум. В ДНР украинские партии смогут принять участие в местных выборах 2016 года. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Флаг Донецкой Народной Республики

По его словам, представители «Оппозиционного блока» должны попросить прощение перед местными жителями. «Что касается конкретно «Оппозиционного блока», то у него есть шанс подать пример другим киевским партиям и принести публичное покаяние за то, что Киев натворил в Донбассе. И это публичное покаяние может стать для «Оппозиционного блока» входным билетом в политическое пространство Донбасса. И никаких других вариантов я не вижу», — сказал Захарченко.

Глава ДНР считает, что украинские партии, которые не выражали своего протеста по отношению к ДНР и не выступили с осуждением «АТО» на Донбассе, также «преступны, как и те партии, которые истерически поддерживали карательную операцию».

При этом Захарченко не исключает участия в выборах на территории ДНР и других украинских партий. «Пусть «Оппозиционный блок» и другие украинские партии, которые пройдут процедуру публичного покаяния, попробуют поучаствовать в выборах в Донбассе. В том случае, конечно, если новые законы будут согласованы с нами», — добавил он.

Напомним, 2 ноября 2014 года в ДНР прошли выборы главы республики и депутатов Народного совета. При этом Минюст допустил к выборам только два общественных движения — «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс». По итогам подсчета 100% протоколов главой ДНР был избран действующий премьер-министр Александр Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года после встречи «нормандской четверки», власти ДНР и ЛНР перенесли местные выборы на 2016 год. В Минске Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе согласовывает порядок проведения местных выборов в ДНР и ЛНР.