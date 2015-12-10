Париж, 10 декабря, 2015, 18:47 — ИА Регнум. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем исключен из состава французской национальной сборной по футболу. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

joinfo.ua Карим Бензема

Напомним, Бензем признался в причастности к шантажу своего партнера по национальной сборной полузащитника Матье Вальбуэна. В данный момент Бензем находится под следствием.

По данным следствия, злоумышленники, в числе которых был Бензем, вымогали у Вальбуэна деньги, угрожая выложить в Интернет видео интимного характера с участием полузащитника «Лиона», который в прошлом сезоне выступал за московское «Динамо». Если тот откажется платить.

На данный момент Бензем считается лишь соучастником в планируемом преступлении. Главным организатором шантажа следствие считает бывшего футболиста сборной Франции Джибриль Сиссе, который в своё время защищал цвета краснодарской «Кубани». Ранее он уже был заключён под стражу.