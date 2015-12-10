В Москве прошла панихида по павшим в бою под Плевной: фоторепортаж
Москва, 10 декабря, 2015, 19:15 — ИА Регнум. 10 декабря у Часовни-памятника гренадерам в Москве прошла панихида по павшим в бою под Плевной в Русско-Турецкой войне 1877−78 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Панихида по гренадерам, павшим в бою под Плевной в Русско-Турецкой войне 1877−78 годов
Церемонию возглавил епископ Дмитровский Феофилакт. В панихиде также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в России Бойко Коцев, представители Миноброны и правоохранительных органов.