Москва, 10 декабря, 2015, 19:15 — ИА Регнум. 10 декабря у Часовни-памятника гренадерам в Москве прошла панихида по павшим в бою под Плевной в Русско-Турецкой войне 1877−78 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Панихида по гренадерам, павшим в бою под Плевной в Русско-Турецкой войне 1877−78 годов

Церемонию возглавил епископ Дмитровский Феофилакт. В панихиде также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в России Бойко Коцев, представители Миноброны и правоохранительных органов.