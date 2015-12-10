Петрозаводск, 10 декабря, 2015, 18:38 — ИА Регнум. Группа депутатов городского совета Петрозаводска (республика Карелия) инициировала рассмотрение вопроса об отставке главы города Галины Ширшиной. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба горсовета Петрозаводска.

kremlin.ru Галина Ширшина

Сообщается, что инициативная группа депутатов вручила главе города Петрозаводска Галине Ширшиной обращение об отставке. «Обращение представляет собой документ на 68 листах за подписью 22 депутатов Петрозаводского городского совета. В нем указаны конкретные факты неисполнения главой города своих непосредственных полномочий в соответствии с действующим законодательством», — сказано в сообщении.

В обращении уточняется, что администрация города не исполняла в течение трех и более месяцев обязанности по решению вопросов местного значения. Депутаты приводят конкретные примеры. Оказывается, что не исполняется генеральный план Петрозаводска, в том числе: строительство очистных сооружений ливневой канализации, реконструкция водопроводных очистных сооружений, перевод потребителей сжиженного газа на природный, организация парковок, ликвидация узких мест улично-дорожной сети.

Кроме того, не исполнены государственные полномочия по социальному обеспечению детей сирот жильем. При этом деятельность по обеспечению строительства нового муниципального жилья главой Петрозаводска не ведется. За весь срок руководства Ширшиной не введено ни одного жилого помещения. Утверждают депутаты.

Сама Ширшина пока никак не прокомментировала это обращение.