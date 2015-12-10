Ташкент, 10 декабря, 2015, 18:35 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон об электронном правительстве, он вступает в силу 10 июня 2016 года, то есть через шесть месяцев со дня обнародования. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы президента Узбекистана.

Памятник Ходже Насреддину в Бухаре (фрагмент). Узбекистан

По его словам, основными задачами электронного правительства являются обеспечение оперативности и прозрачности деятельности государственных органов, усиление их ответственности перед бизнесом т гражданами, создание обратной связи с населением и субъектами предпринимательства.

«Использование электронного документооборота значительно облегчит бизнесу дела по подаче статистической отчетности, таможенного оформления, выдачи лицензий, разрешений, сертификатов, а также получения информации от государственных органов», сказал собеседник агентства.

Он отметил, что прозрачность документооборота в электронном виде значительно осложнит нечистым на руку государственным чиновникам возможность осуществлять коррупционные схемы.

«Согласно нового закона, лица, виновные в нарушении законодательства об электронном правительстве, несут ответственность в установленном законодательством порядке», подчеркнул представитель пресс-службы президента.

Он сообщил, что правительству республики дано поручение обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему закону.

Как ране сообщалоИА REGNUM, в Узбекистане самый низкий уровень риска развития коррупции среди стран Средней Азии. В «рейтинге против отмывания денег» Basel Anti-Money Laundering Index, составленном Базельским институтом управления (Швейцария), охватывающем 152 страны, Узбекистан оказался на 107 месте.