Степанакерт, 10 декабря, 2015, 18:28 — ИА Регнум. 9 декабря министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян провел отдельные встречи в Вашингтоне с членами Конгресса США, сопредседателями Комитета по армянским вопросам Фрэнком Паллоуном и Робертом Дольдом, а также конгрессменом Анной Эшу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МИД НКР.

В тот же день в сопровождении председателя Комитета «Ай Дата» Кена Хачикяна и ответственного в Комитете за связи с правительством США Кейт Наапетян, Карен Мирзоян провел встречу с сенатором, членом комитета США по ассигнованиям Марком Кирком.

В ходе встреч был обсужден ряд вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, провокаций Азербайджана на линии соприкосновения, а также гуманитарной помощи, оказываемой Соединенными Штатами Арцаху.

В тот же день министр иностранных дел НКР принял участие в состоявшемся в Конгрессе США традиционном мероприятии, посвященном годовщине независимости Арцаха, которое было организовано совместными усилиями Комитета «Ай Дата» США, Армянской Ассамблеи Америки, посольства Республики Армения в США и Постоянного представительства НКР в США под эгидой сопредседателей Армянского комитета Конгресса.

В мероприятии, которое открыл молитвой благословения представитель Восточной епархии Армянской церкви Северной Америки архиепископ Виген Айказян, приняли участие представители армяно-американских организаций и диаспоральных кругов, дипломаты, сотрудники офисов конгрессменов, эксперты и журналисты.

Присутствовали и выступили с речью представители Конгресса США, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс, сопредседатели Армянского Комитета Конгресса США Фрэнк Паллоун и Роберт Дольд, конгрессмен Адам Шиф и другие.

Конгрессмены выразили поддержку независимости и демократическому развитию Нагорно-Карабахской Республики и подчеркнули свою готовность держать в центре внимания вопросы, касающиеся Арцаха. Выступившие особо отметили необходимость неотложных мер по снижению эскалации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана.

К участникам мероприятия с приветственным словом обратился также посол РА в США Тигран Саркисян.

В своем выступлении министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян представил процесс государственного строительства в НКР, подчеркнув, что путь, пройденный народом Арцаха, свидетельствует о том, что нельзя ограничить народ в его стремлении самому решать свою судьбу и свое будущее.

Глава внешнеполитического ведомства НКР выразил благодарность конгрессменам за последовательную поддержку в вопросах, касающихся НКР.

Карен Мирзоян коснулся также нынешнего этапа процесса мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, представил ситуацию, сложившуюся на линии соприкосновения в результате провокационной политики Азербайджана.

Министр подчеркнул, что НКР — состоявшееся государство со всеми атрибутами и институтами государственности, собственной Конституцией, активным гражданским обществом и развивающейся экономикой. Арцах является также важным геополитическим фактором в регионе, способствующим сохранению мира и стабильности. За годы независимости НКР доказала, что является надежным, предсказуемым и ответственным партнером для международного сообщества, и последовательна в своих действиях, направленных на поддержание мира и стабильности в регионе.

В завершение своего выступления Карен Мирзоян выразил уверенность, что настало время международному сообществу принять сложившиеся реалии и признать свободную и демократическую Нагорно-Карабахскую Республику.