Донецк, 10 декабря, 2015, 18:23 — ИА Регнум. Сегодня, 10 декабря, в городе Димитров (Донетчина, под контролем ВСУ), горняки шахты им. Стаханова ГП «Красноармейскуголь» (до 500 человек) устроили митинг с требованием погасить задолженность по зарплатам. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает ИА REGNUM.

УКРИНФОРМ Забастовка донецких шахтеров в 90-е годы

«В первую смену на этой шахте состоялось собрание в связи с двухмесячной задолженностью по зарплате и доведением Министерством энергетики и угольной промышленности до развала предприятий. С начала года ГП «Красноармейскуголь» добыто 360,2 тыс. тонн угольной продукции, или всего лишь 33% от запланированного. Этот уголь вовремя не вывозится. Сейчас на складах шахт его накопилось 21,96 тыс. тонн», — пишет Волынец.

По его словам, горняки будут требовать навести порядок в угольной отрасли и освободить от занимаемой должности министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина. «Шахтеры готовы и решительно настроены на то, чтобы взять ситуацию в свои руки, как это происходило в 90-е годы, когда уровень коррупции достигал невиданного уровня — приблизительно как сегодня», — сказал Волынец.

Он сообщает, что Независимый профсоюз горняков начинает акции протеста не только в Димитрове, но и во всей Украине. Волынец связывает подготовку всеукраинской забастовки с повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. «Если мы говорим в данном случае об экономически необоснованном поднятии тарифов на перевозку, особенно по первому и по второму классам, то это приведет к потере рабочих мест даже в среднем и малом бизнесе. Потому что сокращаются рабочие места в промышленности, уменьшается заработная плата и доходы граждан, платежеспособность падает, и люди не могут купить даже товары первой необходимости и продукты питания», — считает Волынец.

Напомним, с начала года в ДНР и ЛНР все угольные предприятия были переведены на самоокупаемость. Руководство республик отказалось субсидировать угольную отрасль. По состоянию на начало декабря, на угольных шахтах ДНР задолженность по зарплатам составляет от двух до четырех месяцев.