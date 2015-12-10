Киев, 10 декабря, 2015, 18:18 — ИА Регнум. Вчера, 9 декабря, на Донетчине сохранялась напряженная военная обстановка. В частности, ВСУ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

Американские военные патрулируют трассу в Афганистане. Транспортное средство Hummer

По его словам, под обстрел попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах Веселое, Спартак, район аэропорта и Абакумово (г. Донецка). При этом украинские силовики применяли минометы, БМП и стрелковое оружие. «За сутки было выпущено более десяти мин калибра 120 и 82-мм», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение и скопление техники ВСУ вдоль всей линии соприкосновения. «В районах населенных пунктов: Дзержинск, 5 км от линии соприкосновения, отмечено сосредоточение вооружения и военной техники до 100 единиц, в том числе 10 РСЗО «Град»; Красногоровка, 3 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие 50 человек военнослужащих на транспортных средствах типа «Хаммер» с оружием иностранного производства; Верхнеторецкое, 4 км от линии соприкосновения, установлено местонахождение танка и САУ, а также проживание военнослужащих ВСУ на территории социальных объектов. В Херсонскую область отмечено прибытие иностранных военных инструкторов, основная их цель — диверсионные действия на территории ДНР», — считает Басурин.

Он также обвинил Киев в срыве Минских соглашений и нежелании снимать гуманитарную блокаду с ДНР. «Украинские СМИ в преддверии проведения в этом году заключительных встреч в Минске продолжают обманывать и доносить ложную информацию о происходящем на Донбассе. Таким образом, украинская сторона всячески пытается сорвать «Минск-2» и не выполняет перед государствами «нормандской четверки» взятые на себя обязательства. Подтверждение этому — нежелание проведения обмена военнопленных по формуле «всех на всех», отказ от снятия гуманитарной блокады республики и восстановление разрушенной экономики и инфраструктуры», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря спикер Администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера на Донбассе в результате ведения боевых действий двое солдат ВСУ погибли, 10 военнослужащих получили ранения. По его словам, вчера эпицентром боевых действий был г. Красногоровка (Донетчина, под контролем ВСУ). «На этом рубеже обороны были зафиксированы многочисленные минометные и танковые обстрелы», — сказал Мотузяник. Он также сообщил, что по пос. Кураховка (12 км к линии фронта) ВС ДНР выпустили четыре ракеты с РСЗО «Град».