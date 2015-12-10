Рыбинск, Ярославская область, 10 декабря, 2015, 18:06 — ИА Регнум. Бывший мэр Рыбинска Юрий Ласточкин выведен из состава политического совета Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Такое решение приняла региональная конференция партии 10 декабря. По уставу партии членство в ней Юрия Ласточкина должно быть прекращено после вступившего в силу приговора суда. Это произошло 8 декабря.

Вместе с Юрием Ласточкиным из состава политсовета выведены еще восемь человек, наиболее известным среди которых является бывший депутат муниципалитета Ярославля предприниматель Сергей Толобов. Взамен их в число руководителей ярославского отделения партии включены руководитель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Александр Черепанин, и.о. руководителя регионального исполкома Надежда Биочино, гендиректор одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона «Вощажниково» Сергей Негляд и ряд других партийцев, среди которых три чиновника, адвокат, педагог и социальный работник.