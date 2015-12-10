Тамбов, 10 декабря, 2015, 17:49 — ИА Регнум. В Тамбовской области депутаты на внеочередном заседании избрали нового председателя областной думы. Эту должность занял Евгений Матушкин, ранее работавший заместителем главы облдумы. С избранием на новую должность нового председателя поздравил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

onlinetambov.ru Евгений Матушкин

Александр Никитин в своем выступлении высоко оценил добросовестный и ответственный труд Евгения Матушкина на всех участках работы, где тому доводилось применять все свои обширные знания и опыт. Губернатор сделал особый акцент на плодотворной деятельности Евгения Матушкина на посту заместителя председателя областной думы, заслуженном им уважении и завоеванном авторитете среди депутатского корпуса.

Губернатор выразил уверенность в том, что все традиции тамбовских законодателей будут сохранены и что в то же время появятся новые направления результативного взаимодействия с администрацией области как исполнительным органом власти. Также Александр Никитин тепло поблагодарил за работу временно исполнявшего обязанности председателя областной думы Владимира Карева.

Напомним, ранее областную думу возглавлял Александр Никитин.