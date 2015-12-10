Ярославль, 10 декабря, 2015, 17:53 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по социально-экономическому развитию Игорь Блохин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутатов Ярославской областной думы по отмене штрафов за платную парковку.

Фото со станицы Facebook Заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин

«Кроме удивления, данная инициатива у мэрии ничего не вызывает. Депутаты, подписавшие законопроект об отмене областного закона о штрафах за нарушение правил платной парковки, обосновывают это тем, что платных парковок нет, техники нет, закон не работает. При этом они четко понимают, что идет работа по созданию платного парковочного пространства. Закон этот противоречит логике. Это говорит о качестве законотворчества в областной думе. Депутаты фактически говорят: «Мы отменим закон так как он не работает», причем говорят это прямо перед тем как он заработает в полной мере. Это странно. Официальной позиции мы пока не сформировали», — считает заместитель мэра.

«В ходе обсуждения с жителями, автолюбителями и общественными организациями звучало много предложений по наведению порядка в центральной части города. Платные парковочные пространства — это наведение порядка в зоне ЮНЕСКО, безопасность движения, безопасность пешеходов. Разные были предложения жителей — сделать всю зону ЮНЕСКО пешеходной, запретить полностью парковку автомобилей в этой зоне, было и предложение сделать платным въезд в зону ЮНЕСКО. Это дешевле, быстрее, у нас буквально четыре дороги, по которым туда можно въехать. Вариантов наведения порядка в зоне ЮНЕСКО много, пока этот закон не принят, мы смотрим на него с удивлением, но власти города не откажутся от планов по наведению порядка в зоне ЮНЕСКО», — считает Игорь Блохин.

Так же заместитель мэра Ярославля сообщил о подготовке конкурса по выбору компании-концессионера, которая будет организовывать платные парковки:

«В этом месяце планируем провести конкурс. Мы отдали в прокуратуру документацию на проверку, хотим, чтобы к конкурсной документации не было претензий ни у кого и никогда, чтобы все было выверено до запятой», — подчеркнул Игорь Блохин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрия города Ярославля планирует введение системы платных парковок в центральной части города весной 2016 года.