Нижний Новгород, 10 декабря, 2015, 17:35 — ИА Регнум. «Наша задача сегодня — рассчитаться с долгами и не наращивать больше муниципальный долг. Невозможно жить абстрактными планами, надо исходить из реальных доходов», — считает и.о. главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков. Об этом он завил, комментируя ситуацию с городским бюджетом на 2016 год в ходе заседания Общественного совета при администрации города 10 декабря 2015 года.

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По его словам, в 2016 году администрация города и депутаты гордумы подошли к формированию бюджета особо скрупулезно: «Мы разбирали каждую статью, а не просто использовали соответствующие коэффициенты. Нам важно было обеспечить все статьи, но при этом мы реально осознаем, насколько ограничены сейчас наши возможности. Бюджет получился напряженным, но зато мы четко понимаем, что все заложенные в нем средства — это реальные деньги, а не просто прописанные на бумаге».

«Не стоит нагнетать ситуацию вокруг бюджета. 2016 год будет напряженным, но тем не менее к концу года экономическая ситуация начнет выравниваться, а 2017 год должен показать рост по сравнению с 2014—2015 годами», — обнадежил глава администрации.

В свою очередь директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства Ирина Семашко сообщила, что в 2016—2018 годах, по прогнозу, сохранится высокая вероятность неустойчивой динамики экономического развития, обусловленная экономическими санкциями и прочими последствиями внешнеполитической напряженности.

«Поэтому прогноз на 2016−2018 год получился консервативным с ожидаемым восстановительным ростом в течение 2016 года и последующим переходом на положительную траекторию развития в 2017—2018 годах. По мере снятия существующих ограничений на финансовом рынке, прогнозируется возобновление инвестиций до уровня 100−102,2%. Рост ввода в эксплуатацию жилья в течение ближайших трех лет ожидается в размере 5%. Ежегодный рост прибыли предприятий прогнозируется на уровне 2%. Товарооборот в сопоставимых ценах к 2018 году должен увеличиться на 5%», — заявила Семашко.

По ее словам, новый импульс развитию города могут придать такие значимые события, как чемпионат мира по футболу и 800-летие Нижнего Новгорода. С учетом этих мероприятий в следующем году будет дополнена и скорректирована Стратегия развития города на долгосрочный период. Впоследствии этот документ будет вынесен на обсуждение общественности.