Москва, 10 декабря, 2015, 17:35 — ИА Регнум. В Федеральной налоговой службе в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась встреча с активом Общероссийского народного фронта и руководителями общероссийских объединений предпринимателей: «Опора России», РСПП, ТПП, «Деловая Россия», на которой обсуждались вопросы перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

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Благодаря внедрению этой системы данные по каждой операции, будь то счет в кафе или покупка в магазине и так далее, будут направляться сразу в налоговую службу. При этом каждый потребитель услуг, покупатель сможет по полученному чеку проверить, платит ли кафе или магазин налоги, или работает «в черную».

Все участники встречи в целом высказались в поддержку введения инициативы Федеральной налоговой службы и приняли решение на площадке правительства провести встречу с участием заинтересованных органов исполнительной власти для обсуждения деталей внедрения системы применения контрольно-кассовой техники.

«Мы понимаем, что резкий ввод такой модели несет существенный риск, — пояснил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. — Чтобы его нивелировать, мы предложили модель, которая заключается в поэтапности внедрения. В 2016 году на эту систему переходят только те, кто добровольно этого хочет. Начиная с февраля 2017 года больше нельзя будет устанавливать старые фискальные накопители, нужно устанавливать новые. С июля 2017 года все, кто в настоящее время применяет ККТ, должны перейти на новую систему, а с июля 2018 года все, кто не обязан применять ККТ в настоящее время и на кого будут распространяться данные нормы».

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае, председатель Пермского регионального отделения «Опоры России» Дмитрий Сазонов: «Мы услышали, что практически все бизнес-объединения поддерживают принятие данного подхода, потому что это способствует созданию честной конкурентной среды и обяжет многих предпринимателей выйти «из тени», из безналоговой зоны. Также важно, что на встрече 27 ноября президент, лидер ОНФ Владимир Путин сказал о том, что внедрение данной системы не должно стать дороже, чем текущая ситуация с эксплуатацией контрольно-кассовой техники. Будет предусмотрен стопроцентный налоговый вычет на сумму приобретения этого оборудования для вновь регистрируемых организаций, которые будут впервые переходить на контрольно-кассовую технику. На первом этапе, как поручил президент, к созданию системы «народного контроля» будут подключены активисты ОНФ».

«Данная инициатива ФНС очень позитивная. Нужно обеспечить добросовестность конкуренции, так как многие организации и предприниматели уходят от налогов. Сегодняшнее налогообложение позволяет работать честно, развивать бизнес, поддерживать нашу страну и граждан через налоги (пенсионное и соцобеспечение). Новая система также облегчает работу и предпринимателя — можно будет на расстоянии контролировать своих сотрудников и склад. В данной ситуации ОНФ будет играть генерирующую роль, потому что движение включает в себя большое количество людей, которые могут проконтролировать введение новой системы ККТ», — подчеркнул предприниматель, руководитель компании «Млесна» Сергей Демин.

Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин на встрече с главой ФНС Михаилом Мишустиным отметил, что «на первом этапе к созданию такой системы «народного контроля» вполне мог бы подключиться Общероссийский народный фронт». «Но, собственно говоря, это касается всех граждан, всех потребителей, поэтому думаю, что это может принять достаточно широкую форму сотрудничества между государством, бизнесом и гражданами», — заявил президент. Президент также напомнил об эксперименте в четырех регионах, «где внедряли новые системы кассовых аппаратов, которые должны были в системе реального времени подавать информацию в соответствующие налоговые службы». Затем 27 ноября на встрече президента, лидера ОНФ Владимира Путина с активом ОНФ также обсуждалась эта тема.