Москва, 10 декабря, 2015, 16:57 — ИА Регнум. За вызывающим поведением Турции стоят Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, поддерживающие агрессивные шаги президента Реджепа Эрдогана. Об этом заявил эксперт Валерий Кононов на круглом столе «25 лет российско-турецких отношений и кризис последних дней», проходящем в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валерий Кононов

«Американцы развалили Украину. Теперь они взялись за российско-турецкие отношения. Ведь за 25 лет Москва и Анкара многого достигли: более 2 тыс. фирм турецких работает в России, не говоря уже о туризме», отметил тюрколог Валерий Кононов.

По его словам, если бы власть в Турции исходила из национальных интересов, то она никогда бы не пошла на обострение отношений с Россией, «не совершила бы этой подлости». «В одну корзинку Эрдогана и турецкий народ ставить нельзя», — уверен Кононов.

Сколько продлится это обострение — решать турецкому народу и оппозиции, полагает эксперт.

В свою очередь, президент Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Мейер уточнил, что отношения России и Турция начали ухудшаться с момента воссоединения Крыма с Россией.

«Потом начались провокационные заявления Эрдогана. Это не выражение страха. Времена Сталина прошли и не вернутся. С нами второй раз в истории Турции играют в двойную игру. Первый раз — в годы Второй мировой войны… Поэтому Сталин тогда потребовал вернуть земли Российской империи, отданные Турции до Первой мировой войны. Тогда Турцию спасла Япония, с которой воевал Советский Союз», — подчеркнул востоковед.

«Как долго это продлится? Может, два года. Сложно сказать», — заявил Мейер. Самый эффективный выход из ситуации — отставка Давутоглу и официальные извинения, уточнил он.

Сегодня, 10 декабря 2015 года, в пресс-центре ИА REGNUM прошел круглый стол «25 лет российско-турецких отношений и кризис последних дней». В нем приняли участие представители турецкой диаспоры, турецкого бизнеса, эксперты в области исследования российско-турецких отношений, а также журналисты.