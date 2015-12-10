Москва, 10 декабря, 2015, 16:17 — ИА Регнум. Вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова уверена, блокировка Италией автоматического продления санкций ЕС против России не стала неожиданностью. «В кулуарах 45-го Международного конгресса финансовых директоров (IAFEI), прошедшего в Милане в октябре этого года, уже ходила информация о том, что финансовое сообщество Европы очень недовольно введенными санкциями и воздействует на руководство своих стран с целью их полной отмены или их существенного смягчения, начиная с 2016 года. В Италии и Франции многие средние предприятия или существенно сократили объемы своей деятельности или даже приостановили их до лучших времен, то есть до снятия санкций. Средний класс — это основа благополучия Европы. С учетом того, что лично к России они относятся не просто хорошо, а с нескрываемой симпатией, они явно высказывались за дружбу с Россией и скорейшую отмену санкций с обеих сторон», — заявила корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря Касьянова.

Джордж Бинхэм. Торговцы пушниной на Миссури (фрагмент). 1845

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Она обратила внимание, что звучали фразы о том, что это действует разорительно на европейский бизнес, и приносит пользу только США. «Число бизнесменов, недовольных санкциями, растет с каждым месяцем, и даже американские производители уже просят снять ряд санкций с России, почувствовав на себе негативное влияние российских контрсанкций: их ежегодные потери исчисляются десятками миллионов долларов. Европейские бизнесмены теряют в разы больше и говорят: «мы откровенно не понимаем, ради чего это происходит», — подчеркнула она.

Пример Италии, которая не только открыто выступает за отмену санкций, но и заблокировала их автоматическое продление, становится показательным для других стран западного мира, считает экономист. По ее мнению, стоит ожидать того, что давление бизнеса на политиков продолжится, и ряд стран начнет активно лоббировать отмену санкций, опасаясь разрастания негативного влияния санкционной войны на средний и крупный европейский бизнес.

«Выбор Москвы на общем голосовании руководства IAFEI в качестве места проведения следующего, 46-го Международного конгресса финансовых директоров в 2016 году является своеобразным знаком, который международное финансовое сообщество дает своим правительствам и Евросоюзу — финансистам нужен мир и сотрудничество, перестаньте путать бизнес с политикой», — добавила Тамара Касьянова.

Напомним, Италия настояла на обсуждении санкций против России вместо автоматического продления мер, о чем 9 декабря сообщило итальянское ANSA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. В результате вопрос о продлении санкций был снят с повестки дня. Как ожидается, теперь решение по санкциям министры иностранных дел государств ЕС должны принять на следующей неделе.