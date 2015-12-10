Узловая, Тульская область, 10 декабря, 2015, 16:15 — ИА Регнум. Церемония вручения ключей жителям, переселяемым из аварийного жилого фонда, состоялась 10 декабря в Узловском районе Тульской области. Участие в церемонии принял губернатора Владимир Груздев, который находится в районе с рабочей поездкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

pixabay.com Ключи

Владимир Груздев на церемонии вручения ключей от новых квартир напомнил, что программа переселения граждан из аварийного жилого фонда была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Тульская область взяла на себя серьезные обязательства по реализации данной программы, заняв первое место по объему строительства жилья для переселения граждан среди регионов Центрального федерального округа.

«Это радостное событие стало возможным благодаря реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в соответствии с указом президента Владимира Путина. Благодарю всех, кто способствовал скорейшему переселению людей из аварийного жилья», — отметил Владимир Груздев.

Глава региона сообщил жителям, что до 2017 года в Тульской области должно быть построено и расселено 321 тыс. квадратных метров жилья, переселено 16,5 тысячи человек. На сегодняшний день выполнен большой объем от плана — построено более 100 тысяч кв. м нового жилья и переселено 5,5 тысячи человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В Узловском районе новые квартиры уже получили 409 семей. До сентября 2017 года необходимо расселить еще более 63 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По этому показателю район занимает второе место в Тульской области.

В рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного в Узловском район сданы два корпуса многоквартирных домов по улице Первомайской. На строительство домов затрачено более 115 млн рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджетов регионального и муниципального уровней.

Губернатор вручил ключи от квартир 97 семьям Узловского района. Всего в два новых корпуса по ул. Первомайской переедут 226 человек. После торжественной церемонии глава региона осмотрел жилые помещения. В гостях у семьи Кошельковых Владимир Груздев за чашкой чая пообщался с новоселами.