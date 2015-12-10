ФСБ передала в Русский музей изъятые у контрабандистов старинные иконы
Санкт-Петербург, 10 декабря, 2015, 16:13 — ИА Регнум. Русский музей пополнил свое собрание 19 иконами, переданными ему сотрудниками управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 10 декабря, пресс-служба Русского музея.
Иконы
«Произведения отличают многие самобытные черты творческой манеры мастеров и трактовки ими традиционных сюжетов», — подчеркивают в пресс-службе Русского музея. По результатам экспертизы, проведенной Русским музеем, иконы представляют значительную историческую и культурную ценность. «Включенные в музейное собрание произведения (…) отчетливее выявляют особенности развития разных периодов отечественной культуры и перспективы ее изучения, выявляют новые проблемы и способствуют их осмыслению», — отмечают специалисты Русского музея.
Русский музей обладает крупнейшим собранием памятников древнерусского искусства.
Как напоминают в УФСБ по Петербургу и Ленобласти, 30 октября 2015 года 97 икон, изъятых сотрудниками УФСБ в предыдущие годы при попытке контрабандного вывоза из России, были переданы Санкт-Петербургской епархии РПЦ.