Санкт-Петербург, 10 декабря, 2015, 16:13 — ИА Регнум. Русский музей пополнил свое собрание 19 иконами, переданными ему сотрудниками управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом ИА REGNUM сообщила сегодня, 10 декабря, пресс-служба Русского музея.

Пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иконы, переданные в Русский музей сотрудниками ФСБ

Иконы XVIII—XIX вв. были изъяты при попытке контрабандного вывоза из России на Пулковской таможне еще в 2003 году и обращены в доход государства в 2004 году судебным решением по результатам расследования уголовного дела о покушении на контрабанду. Все эти годы они находились на хранении в следственной службе ФСБ России. Все иконы отличаются хорошей сохранностью. Церемония передачи икон прошла в Михайловском дворце.

«Произведения отличают многие самобытные черты творческой манеры мастеров и трактовки ими традиционных сюжетов», — подчеркивают в пресс-службе Русского музея. По результатам экспертизы, проведенной Русским музеем, иконы представляют значительную историческую и культурную ценность. «Включенные в музейное собрание произведения (…) отчетливее выявляют особенности развития разных периодов отечественной культуры и перспективы ее изучения, выявляют новые проблемы и способствуют их осмыслению», — отмечают специалисты Русского музея.

Русский музей обладает крупнейшим собранием памятников древнерусского искусства.

Как напоминают в УФСБ по Петербургу и Ленобласти, 30 октября 2015 года 97 икон, изъятых сотрудниками УФСБ в предыдущие годы при попытке контрабандного вывоза из России, были переданы Санкт-Петербургской епархии РПЦ.