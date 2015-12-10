Анкара, 10 декабря, 2015, 15:35 — ИА Регнум. Против российских туристов в Турции готовятся террористические атаки, предупреждает Анкару Центральное разведывательное управление США (ЦРУ США).

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Теракты планируют трое палестинцев, пишет газета Huber Turk со ссылкой на предупреждение МВД Турции, разосланное во все подразделения полиции в 81 провинции страны.

По данным ЦРУ, провокации готовят боевики, которые причастны к взрыву самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом 31 октября 2015 г.