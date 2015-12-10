Ереван, 10 декабря, 2015, 15:34 — ИА Регнум. Тема массовых нарушений в ходе референдума, который состоялся в Армении 6 декабря продолжает оставаться наиболее популярной в республике.

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В социальных сетях распространяются новые видеозаписи и фотографии с избирательных участков, СМИ публикуют интервью с членами избирательных комиссий от оппозиции, в которых они рассказывают о том, как пытались противодействовать фальсификациям. Наиболее популярным стала заметка члена избирательной комиссии 4/32 в Ереване Ивана Арталджяна, который представлял партию «Дашнакцутюн».

Арталджян заявил, что после голосования было зафиксировано 404 голоса против, 229 голоса за и 31 бюллетеней были признаны недействительными. Однако после пересчета «каким-то образом голоса за возросли до 523». «Дашнакцутюн» одна из тех парламентских партий, которая всячески приветствовала принятие новой конституции.

А вот запись Евгении Ивановой, которая входила в одну из групп наблюдателей: «Фарс под названием референдум по изменению конституции закончился. Много парней и девушек (в основном девушек), наших наблюдателей, изо всех сил старались сохранить лицо этому государству и сделать происходящее меньшим цирком, чем оно было. Их пытались оскорбить, запугать и утихомирить, но они все равно с 7 утра до поздней ночи считали, записывали, снимали, фотографировали, разгоняли кучки «лав тхерков» (хороших парней — ИА REGNUM ), пасущихся на участках и т.д. и т.п. Размах нарушений по ходу превзошел самые пессимистичные ожидания, но темная сторона силы явно уступала самым принципиальным джедаям. Доверенные лица республиканской (правящая партия Армении — ИА REGNUM ) банды пили успокоительные, члены комиссий ссорились, обвиняли друг друга в отсутствии кворума и бледнели после каждого «нет». Но джедаев оказалось сильно недостаточно».

Сегодня Oмбудсмен Армении Карен Андреасян направил Генпрокурору, начальнику полиции, начальнику Специальной следственной службы и председателю Следственного комитета письмо относительно нарушений, имевших место в ходе референдума по конституционным реформам. В письме омбудсмен отмечается:

«В офис омбудсмена поступило 67 сообщений о нарушениях в ходе референдума 6 декабря 2015 года. Помимо полученных сообщений, было также множество публикаций, достоверность которых пока полностью не проверена. Эти сообщения о возможных нарушениях крайне беспокоят нас и принимавших участие в голосовании на референдуме граждан, а также вызывают определенное беспокойство у политических сил и некоторых наших международных коллег.

Ожидаем эффективного сотрудничества, которое может считаться таковым, если по возможности скорее будут раскрыты и строго наказаны все те лица, которые принимали прямое и косвенное участие в этих и других инцидентах, совершая уголовно наказуемые преступления.

Крайне важно также, чтобы в результате детальной проверки всех сообщений и жалоб были выявлены также все случаи использования административного ресурса, а допустившие подобные злоупотребления должностные лица были призваны к ответственности.

Мы готовы по возможности содействовать объективному расследованию. Уверены, что выявление и призвание к ответственности допустивших нарушения лиц укрепит доверие общества как к правоохранительной системе, так и к избирательному процессу».

В письме омбудсмена также содержатся, подкрепленные ссылками на видеоматериалы, нарушения․

В Генпрокуратуре Армении ИА REGNUM сообщили, что в связи с различными нарушениями в ходе подготовки и проведения референдума, а также в последующие дни возбуждено десять уголовных дел.

«Прокуратурой изучено 446 сообщений, представленных гражданами, общественными организациями и СМИ. Из них 420 сообщений, содержащих явные признаки преступления, направлены в следственные органы, 16 сообщений переданы полиции для проверки. По оставшимся десяти заведены уголовные дела», — заявили в Генпрокуратуре.

9 декабря на ежедневном брифинге официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, комментируя прошедший в Армении конституционный референдум и многочисленные сообщения об имевших место нарушениях заявил, что США обеспокоены сообщениями армянских политических сил и независимых беспартийных наблюдателей об имевших место нарушениях в ходе конституционного референдума в Армении.

«Мы призываем власти Армении провести полное расследование всех достоверных сообщений о нарушениях для обеспечения точности результатов референдума», — сказал представитель Госдепартамента США.

При этом он отметил, что озвученные нарушения подобны тем, о которых сообщала ОБСЕ в ходе мониторинга предыдущих избирательных процессов в стране. Кирби добавил, что указанные замечания должны будут быть учтены при разработке нового избирательного кодекса, для того, чтобы обеспечить доверие армянского общества к будущим избирательным процессам в стране.

В свою очередь делегация ЕС в Армении с согласия руководителей аккредитованных в Армении дипмиссий стран ЕС распространила совместное заявление, в котором отмечается, что ЕС принял во внимание предварительные итоги прошедшего 6 декабря 2015 года референдума. «Мы одновременно приняли во внимание обеспокоенность независимых наблюдателей и лидеров оппозиционных политических сил и призываем власти Армении провести полноценное и прозрачное расследование сведений о нарушениях. Без прозрачного расследования сообщений о нарушениях, а в случае их подтверждения — исправления нарушений, референдум станет еще одной потерянной возможностью с точки зрения повышения общественного доверия к избирательным процессам в Армении и обеспечения целостности этих процессов», — говорится в сообщении.