Ростов-на-Дону, 10 декабря, 2015, 14:49 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ростов» лидирует в турнирной таблице Первенства Высшей хоккейной лиги. В активе команды — 71 очко. Накануне «кондоры» разгромили во втором матче «Сокол» из Новочебоксарска со счетом 8:1, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе донской команды.

hc-rostov.ru ХК «Ростов» достойно выступает на Первенстве ВХЛ

На послематчевой пресс-конференции главный тренер соперников Дмитрий Федин отметил, что «Ростов» — опытная команда и по праву лидирует в рейтинге ВХЛ.

В свою очередь, наставнику ХК «Ростов» Григорию Пантелееву понравилось движение подопечных. «При игре против молодых ребят, да ещё после такого длинного выезда, в первую очередь нужно было быть готовыми физически. В такой ситуации мы даже закрывали глаза на технические ошибки, нам была важна физика. Мы эти игры рассматривали как подготовку к матчам с «Мордовией». К тому же «соколы» навели шороху, выиграли шесть матчей подряд. Никакой недооценки не было», — отметил тренер.

По его словам, руководство ставит перед коллективом максимальные задачи. «Но все прекрасно понимают, что в хоккее всякое может случиться. Пока ребята справляются, даже несмотря на такой календарь. В этом сезоне мы очень сильно изменили подготовку команды», — заключил Пантелеев.

Отметим, что нападающий в ХК «Ростов» является президентом хоккейной команды. Робертас Кучинскас пока только начинает входить в сезон. «Потихоньку будем набирать форму, будем играть. Надеюсь, что всё будет получаться. Стараюсь играть, не подводить команду, самое главное — не «сломаться», — сказал он в интервью.

Читайте также: Хоккейный клуб «Ростов» оценен на олимпийском уровне

Напомним, что хоккейный клуб «Ростов» был образован в 2005 году в статусе любительской команды «Кондор». И два года подряд ростовчане побеждали на чемпионатах Ростовской области. Как профессиональная команда коллектив был сформирован в 2010 году.