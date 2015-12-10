Ульяновск, 10 декабря, 2015, 14:30 — ИА Регнум. «Все приоритетные направления развития Ульяновской области должны быть подкреплены высоким уровнем развития человеческого потенциала», считает губернатор Сергей Морозов. По его словам, в бюджете области на 2016 года впервые на первое место по расходам среди всех социальных направлений выходит образование — 9,3 млрд рублей.

Александр Дейнека. На учебе( фагмент). 1961

«Это инвестиции в подрастающее поколение, в новые знания и компетенции», — заявил Морозов, обозначив среди приоритетных направлений инновационную перенастройку системы образования на всех уровнях. В частности, в сфере модернизации дошкольного образования заложены средства не только на создание новых мест в детских садах, но и внедрение программ с ранней профориентацией.

В своём послании Законодательному собранию глава региона поставил задачу по созданию возможностей для непрерывного образования и подготовки высокопрофессиональных кадров для современной промышленности, сельского хозяйства, объектов инфраструктуры.

«Фундамент для интеллектуального прорыва, столь необходимый для ускоренного экономического роста, формируется именно в школе. В 2016 году мы примем ряд решений для достижения этой цели, — подчеркнул Морозов. — Среди них формирование перечня школ, обеспечивающих высокое качество подготовки, с включением для них дополнительного финансирования, внедрение в каждом образовательном учреждении программы работы с одарёнными детьми. Кроме того, в планах создание модели «умной школы», которая станет образцом и ресурсным центром для общеобразовательных организаций всего региона».

Кроме того, губернатор озвучил необходимость укрепления системы дополнительного образования. Основные средства будут направлены на развитие современной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций. В 2015 году несколько учреждений региона были объединены в единый образовательный холдинг допобразования — областной Дворец творчества детей и молодёжи, в котором в настоящее время занимается более 11 тысяч детей. В бюджете 2016 года на содержание и развитие этого холдинга заложено 117 млн рублей.

«Уверена, данная сумма позволит на достаточно серьёзном уровне развивать систему дополнительного образования. Уже начинает работать структурное подразделение дворца — региональный сетевой ресурсный центр. Это позволит нам планомерно с выстраиванием сетевых межведомственных услуг заниматься развитием системы дополнительного образования в регионе», — считает руководитель областного Дворца творчества детей и молодёжи Екатерина Першина.

Также Сергей Морозов отметил, что система профессионального образования должна быть ориентирована на конкретный социальный заказ. На базе вузов Ульяновской области уже открыты 44 базовые кафедры на производствах — ядерно-инновационный, авиационный, кластер электроники и программного обеспечения.

«Область активно участвует в большом количестве конкурсов, и наши вузы уже занимают лидирующие показатели по ряду критериев. Например, УлГТУ сейчас находится в топе по количеству полученных грантов. Ряд общеобразовательных учреждений региона входит в число 500 лучших школ страны и 200 лучших сельских школ России. Мы уже добились многого и должны удержаться на занятых позициях, стремиться к новым достижениям. В бюджете на 2016 год сфере образования действительно уделено большое внимание. Это поможет снять проблемные моменты и поставить новые цели», — отметила председатель Клуба молодых педагогов Ульяновска, член комиссии по развитию общего образования Педагогической палаты области Ольга Мартыненко.