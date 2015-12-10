Чебоксары, 10 декабря, 2015, 14:13 — ИА Регнум. Региональная конференция чувашского отделения «Единой России» прошла без вопросов и дискуссий. Доклад лидера чувашских единороссов, вице-спикера Госсовета Николая Малова о подготовке к выборам-2016 занял менее 15 минут и пестрил цитатами из послания Владимира Путина, а также интерпретацией поставленных президентом задач. О ситуации в самой республике и задачах на будущий год было сказано минимально. Кроме того, на конференции в рамках ежегодной ротации из состава регионального политсовета партии были исключены пятеро человек, в числе которых — Анатолий Князев, которого в прошлом году лишили должностей вице-спикера Госсовета и руководителя фракции единороссов. Конференция на этот раз прошла без главы Чувашии Михаила Игнатьева, но с делегацией депутатов Госдумы из четырёх человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Партийная и новогодняя атрибутика

Выступление Николая Малова напоминало пересказ послания президента Владимира Путина. «В партии и в целом в стране продолжается глубокое всестороннее изучение важнейшего, я бы сказал судьбоносного обсуждения года — послания президента», — пояснил многочисленные отсылки к посланию Малов, подчеркнув при этом, что «народ великой России в подавляющем большинстве поддерживает» Владимира Путина.

По аналогии с президентским посланием Николай Малов начал своё выступление с международного терроризма, «провокационных действий» Турции, где «вероломно был сбит российский бомбардировщик», и подчеркнув, что террористов надо уничтожать. В этой борьбе «сила России» — в единстве народов, многообразии культур, традиций, конфессий. «В Чувашии уже много лет стабильная межконфессиональная и межнациональная ситуация», — отметил Малов, традиционно напомнив, что республика «стала родной» для представителей более 120 национальностей.

О предвыборной конкуренции чувашский единоросс также говорил словами Владимира Путина — о том, что она «должна быть честной и прозрачной» и что необходимо обеспечить «безусловное общественное доверие к результатам выборов».

«Если говорить о «Единой России», то сейчас вводятся очень серьёзные изменения требования к кандидатам», — перешёл к главному Николай Малов, акцентировав внимание на внутрипартийном голосовании (праймериз). Кандидаты для участия в праймериз обязаны предоставить сведения о доходах и расходах, информацию об имеющейся собственности и счетах за рубежом. «Нужно ещё указывать судимость, даже если она была погашена. Это правильно, ведь человек, который идёт в политику, должен быть максимально открыт и честен», — подчеркнул главный единоросс Чувашии.

В следующем году «по всей республике» состоятся предварительные внутрипартийные выборы для последующего выдвижения кандидатов в Госсовет и Госдуму. Малов напомнил, что в мае этого года в предварительном голосовании за кандидатов в депутаты городского собрания Чебоксар приняли участие 52 тыс. горожан, или 14% избирателей. «Итоги показали, что победители праймериз одержали уверенную победу и на самих выборах», — сказал лидер чувашского отделения «Единой России».

Малов также сообщил, что на предстоящих выборах, помимо «Единой России», «могут участвовать более 70 партийных структур»: «Конечно, всех нас ждет жёсткая конкуренция. В этих условиях от актива партии требуется максимально мобилизоваться».

Куратор Чувашии по подготовке и проведению праймериз, председатель комитета Государственной Думы по регламенту и организации работы нижней палаты парламента Виктор Пинский призвал коллег работать «засучив рукава, организоваться». Говоря о праймериз, он отметил, что цель внутрипартийного голосования — «выявить лидеров общественного мнения, выявить тех, кого поддерживают ваши избиратели»: «Выявим, значит, партия будет поддерживать их на выборах в Государственную Думу, и я уверен, что эти люди победят».

Парламентарий также подчеркнул, что у участников праймериз должны быть равные условия. «Мы требовать будем от наших кандидатов агитировать только за себя, а не против конкурентов на праймериз», — заявил Виктор Пинский. Кроме того, если кандидат будет отказываться от участия в дебатах, то он будет сниматься с предварительного голосования.

Порядок проведения и условия участия в праймериз будут обсуждены на съезде единороссов, который состоится в Москве в феврале. На региональной конференции в Чувашии были предложены семь делегатов для участия в съезде — все они малоизвестны широкой публике, однако в ходе голосования выяснилось, что в зале присутствовали только пятеро из них. Тем не менее, проголосовали за всех предложенных кандидатов.

На заседании не было ни вопросов, ни дискуссий, ни внеплановых выступлений. В завершение конференции в рамках ежегодной ротации из состава регионального политсовета партии были исключены пятеро человек, из них единственно известный избирателям — Анатолий Князев, которого в прошлом году лишили должности вице-спикера Госсовета Чувашии и руководителя фракции единороссов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии, помимо выборов в Госдуму, также состоятся выборы в Госсовет республики.