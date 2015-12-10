Ульяновск, 10 декабря, 2015, 14:11 — ИА Регнум. Вопросам сохранения социального мира, межнационального и межконфессионального согласия в Ульяновской области должно уделяться особо внимание. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом заявил губернатор Сергей Морозов, выступая с посланием к региональному Заксобранию.

Берегите мир. Советский плакат

По его словам, социально-политическая стабильность даст возможность решать и экономические проблемы региона, заниматься его развитием.

На сегодняшний день в Ульяновской области выстроена системная работа в сфере этноконфессиональной политики. В соответствии с указом президента РФ «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» в регионе создаются равные условия для этнокультурного развития всех народов России. Действует Совет по межнациональным отношениям, традиционно проходят совместные заседания региональной антитеррористической комиссии и Совета по взаимодействию с религиозными организациями.

Так, в рамках последнего совещания по поручению Морозова в регионе разработан «План по противодействию терроризму в Ульяновской области на 2015−2016 гг. в сфере профилактики и противодействию проявлениям национального и религиозного экстремизма и терроризма». Кроме того, члены Совета по взаимодействию с религиозными организациями приняли резолюцию о недопустимости использования религии в качестве обоснования любых форм экстремизма и терроризма.

Всего с начала 2015 года Совет по межнациональным отношениям провел порядка 400 мероприятий, в том числе приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры, традиционным национальным праздникам. Кроме того, состоялись ежегодный межнациональный турнир по мини-футболу за Кубок «Дружбы народов», Международный молодёжный этнофорум «Мы — молодые россияне. На крыльях мечты», II Всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия», I областной молодежный мордовский форум.

Кроме того, в регионе реализуется ряд региональных проектов в сфере государственной национальной политики. Это Центр правовой поддержки и социальной адаптации мигрантов, проект по созданию многофункционального культурного комплекса «Национальная деревня», где уже завершается строительство чувашского подворья, а региональная общественная организация сохранения и развития культуры «Русский дом» приступила к возведению русского деревни.

С начала года в Ульяновской области с 28 до 33 выросло количество национальных общественных организаций, среди которых насчитывается 17 автономий. Кроме того, в 2015 году в 22 муниципальных образованиях Ульяновской области созданы местные отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».

Одним из инструментов поддержки общественных инициатив в сфере гармонизации межнациональных отношений является выделение субсидий на реализацию социально значимых проектов национальных общественных объединений. В 2015 году в рамках госпрограммы «Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014−2018 годы» проведен конкурс на выделение субсидий из областного бюджета в размере 3,5 млн рублей. По итогам грантового состязания, в котором приняли участие представители национальных и религиозных организаций, отобраны 12 лучших проектов, направленных на развитие культуры, языков и традиций. Среди проектов-победителей — Всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия».

«В нашем многонациональном государстве без правильной и хорошо отлаженной национальной политики не будет межнационального мира. В Ульяновской области региональная национальная политика находиться под пристальным вниманием главы региона. Во многом благодаря этому у нас выстроены стабильные национально-этнические отношения, — считает председатель исполкома региональной чувашской национально-культурной автономии Владимир Сваев.

По его словам, в Ульяновской области каждый народ чувствует себя комфортно, имеет возможность проявлять себя: «Здесь организовано изучение родных языков в школах, проходят различные культурные мероприятия. В настоящее время все народы ведут целенаправленную работу по сохранению самобытности и культуры. И очень приятно, что такая обстановка создает самые лучшие условия для социально-экономического развития области. Достижения, которыми мы обладаем, во многом зависят от грамотного ведения национальной политики».

В свою очередь автор проекта «Поющая Россия», руководитель областной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский дом» Тамара Кулябина отметила: «Если мы будет выполнять все то, что сказал президент, Россия будет только укрепляться и духовно, и материально. Большое внимание глава государства уделил НКО. Мы трудимся, чтобы укрепить русское национальное самосознание и культуру. Я увидела, что наши труды не напрасны, и услышала это в речи президента».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступая с посланием к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин призвал объединить усилия гражданского общества в борьбе с экстремизмом.

«Сила России в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, последователей иудаизма и буддизма. Мы обязаны жёстко противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа нашего общества и российской государственности», — заявил глава государства, отметив необходимость сохранения сплочённости гражданского общества.