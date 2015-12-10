Москва, 11 декабря, 2015, 01:26 — ИА Регнум. Результаты матчей последнего тура Лиги Европы (в скобках указано итоговое место, занятое командой в группе)

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Группа A

«Фенербахче» (2) — «Селтик» (4) 1:1

«Аякс» (3) — «Мольде» (1) 1:1

Группа B

«Бордо» (4) — «Рубин» (3) 2:2

«Сьон» (2) — «Ливерпуль» (1) 0:0

Группа C

«Габала» (4) — «Краснодар» (1) 0:3

«Боруссия» Дортмунд (2) — ПАОК (3) 0:1

Группа D

«Митьюлланд» (2) — «Брюгге» (3) 1:1

«Наполи» (1) — «Легия» (4) 5:2

Группа E

«Рапид» Вена (1) — «Динамо» Минск (4) 2:1

«Виктория» Пльзень (3) — «Вильяреал» (2) 3:3

Группа F

«Слован» Либерец (3) — «Олимпик» Марсель (2) 2:4

«Гронинген» (4) — «Брага» (1) 0:0

Группа G

«Днепр» (3) — «Русенборг» (4) 3:0

«Сент-Этьенн» (2) — «Лацио» (1) 1:1

Группа H

«Спортинг» (2) — «Бешикташ» (3) 3:1

«Скендербеу (4)» — «Локомотив» (1) 0:3

Группа I

«Фиорентина» (2) — «Белененсеш» (4) 1:0

«Лех» (3) — «Базель» (1) 0:1

Группа J

«Андерлехт» (2) — «Карабах» (4) 2:1

«Тоттенхэм» (1) — «Монако» (3) 4:1

Группа K

АПОЕЛ (4) — «Спарта» Прага (2) 1:3

«Астерас» (3) — «Шальке-04» (1) 0:4

Группа L

«Партизан (3)» — «Аугсбург» (2) 1:3

«Атлетик» (1) — «Алкмаар» (4) 2:2

Таким образом право выступать в одной шестнадцатой Лиги Европы получили следующие команды:

«Мольде» (Норвегия)

«Фенербахче» (Турция)

«Ливерпуль» (Англия)

«Сьон» (Швейцария)

«Краснодар» (Россия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Наполи» (Италия)

«Митьюлланд» (Дания)

«Рапид» (Вена, Австрия)

«Вильяреал» (Испания)

«Брага» (Португалия)

«Олимпик» (Марсель, Франция)

«Лацио» (Италия)

«Сент-Этьенн» (Франция)

«Локомотив» (Россия)

«Спортинг» (Португалия)

«Базель» (Швейцария)

«Фиорентина» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Андерлехт» (Бельгия)

«Шальке-04» (Германия)

«Спарта» (Прага, Чехия)

«Атлетик» (Испания)

«Аугсбург» (Германия)

В одной шестнадцатой Лиги Европы примут также участие команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги Чемпионов:

«Шахтёр» (Украина)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Галатасарай» (Турция)

«Севилья» (Испания)

«Байер» (Леверкузен, Германия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Порту» (Португалия)

«Валенсия» (Испания)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт в швейцарском Ньоне в тот же день, что и жеребьёвка 1/8 финала Лиги Чемпионов, 14 декабря.