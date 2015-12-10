Все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА и результаты последнего тура здесь
Москва, 11 декабря, 2015, 01:26 — ИА Регнум. Результаты матчей последнего тура Лиги Европы (в скобках указано итоговое место, занятое командой в группе)
Группа A
«Фенербахче» (2) — «Селтик» (4) 1:1
«Аякс» (3) — «Мольде» (1) 1:1
Группа B
«Бордо» (4) — «Рубин» (3) 2:2
«Сьон» (2) — «Ливерпуль» (1) 0:0
Группа C
«Габала» (4) — «Краснодар» (1) 0:3
«Боруссия» Дортмунд (2) — ПАОК (3) 0:1
Группа D
«Митьюлланд» (2) — «Брюгге» (3) 1:1
«Наполи» (1) — «Легия» (4) 5:2
Группа E
«Рапид» Вена (1) — «Динамо» Минск (4) 2:1
«Виктория» Пльзень (3) — «Вильяреал» (2) 3:3
Группа F
«Слован» Либерец (3) — «Олимпик» Марсель (2) 2:4
«Гронинген» (4) — «Брага» (1) 0:0
Группа G
«Днепр» (3) — «Русенборг» (4) 3:0
«Сент-Этьенн» (2) — «Лацио» (1) 1:1
Группа H
«Спортинг» (2) — «Бешикташ» (3) 3:1
«Скендербеу (4)» — «Локомотив» (1) 0:3
Группа I
«Фиорентина» (2) — «Белененсеш» (4) 1:0
«Лех» (3) — «Базель» (1) 0:1
Группа J
«Андерлехт» (2) — «Карабах» (4) 2:1
«Тоттенхэм» (1) — «Монако» (3) 4:1
Группа K
АПОЕЛ (4) — «Спарта» Прага (2) 1:3
«Астерас» (3) — «Шальке-04» (1) 0:4
Группа L
«Партизан (3)» — «Аугсбург» (2) 1:3
«Атлетик» (1) — «Алкмаар» (4) 2:2
Таким образом право выступать в одной шестнадцатой Лиги Европы получили следующие команды:
- «Мольде» (Норвегия)
- «Фенербахче» (Турция)
- «Ливерпуль» (Англия)
- «Сьон» (Швейцария)
- «Краснодар» (Россия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Наполи» (Италия)
- «Митьюлланд» (Дания)
- «Рапид» (Вена, Австрия)
- «Вильяреал» (Испания)
- «Брага» (Португалия)
- «Олимпик» (Марсель, Франция)
- «Лацио» (Италия)
- «Сент-Этьенн» (Франция)
- «Локомотив» (Россия)
- «Спортинг» (Португалия)
- «Базель» (Швейцария)
- «Фиорентина» (Италия)
- «Тоттенхэм» (Англия)
- «Андерлехт» (Бельгия)
- «Шальке-04» (Германия)
- «Спарта» (Прага, Чехия)
- «Атлетик» (Испания)
- «Аугсбург» (Германия)
В одной шестнадцатой Лиги Европы примут также участие команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги Чемпионов:
- «Шахтёр» (Украина)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Галатасарай» (Турция)
- «Севилья» (Испания)
- «Байер» (Леверкузен, Германия)
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Порту» (Португалия)
- «Валенсия» (Испания)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдёт в швейцарском Ньоне в тот же день, что и жеребьёвка 1/8 финала Лиги Чемпионов, 14 декабря.