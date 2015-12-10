Москва, 10 декабря, 2015, 14:09 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы валют на пятницу, 11 декабря. Курс доллара к рублю вырос по сравнению с предыдущим показателем на 1,51 копейки и составил 69,2151 рубля.

berdsk.me Деньги

Официальный курс евро к рублю увеличился на 50,79 копейки до 76,0674 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 72,2986 рубля, она прибавила 23,68 копейки.