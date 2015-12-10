Новоалтайск, Алтайский край, 10 декабря, 2015, 13:41 — ИА Регнум. Часть работников Новоалтайского завода железобетонных изделий объявила забастовку. Как сообщил сегодня, 10 декабря, корреспонденту ИА REGNUM секретарь Новоалтайского горкома КПРФ Максим Талдыкин, порядка 20 человек — 6 крановщиков и рабочие — отказались работать из-за накопившихся долгов по заработной плате.

Новоалтайск, дорожный знак

«Работники получают далеко не полный оклад — перечисляют всего по 1,5−3 тыс. на руки. Поэтому они и воспользовались своим законным правом не выходить на работу, пока долги не будут погашены», — пояснил Максим Талдыкин.

По его словам, на заводе трудятся около 450 человек, они не настроены конфликтовать с руководством, ждут диалога. На 11 декабря назначена встреча коллектива ЖБИ с представителями управления Алтайского края по труду.

Аналогичная ситуация наблюдалась в январе 2015 года: тогда неплатежи по зарплате послужили поводом обращения в прокуратуру.

Справка:

Новоалтайский Завод ЖБИ имени Иванова Г. С. занимается производством железобетона, ЖБИ, железобетонных изделий и конструкций, плит перекрытий и других строительных материалов.